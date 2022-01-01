اعتقالات ومواجهات في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا مساء يوم الاربعاء، عقب اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوت الاحتلال من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مقدسيًا رغم أجواء البرد القارص تزامنًا مع سقوط الثلوج على الاراضي الفلسطينية، وذلك احتفاءً وفرحًا بسقوط الثلوج إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفت ضدهم ومنعتهم من ممارسة طقوسهم.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة تصدي المقدسيين لمركبة عسكرية "إسرائيلية" في بلدة الطور ورشقوها بالكراسي والأدوات المعدنية والحجارة، الأمر الذي تسبب بانسحاب قوات الاحتلال من المنطقة مع تجمع عشرات الشبان الفلسطينيين.

وبالتزامن مع ذلك احتفل الشبان بتساقط الثلوج برفع العلم الفلسطيني على باب العامود وسط التكبيرات من عشرات المقدسيين الذين تواجدوا في المنطقة، وقد أقدمت قوات الاحتلال على احتجاز عدد من الشبان في باب العامود وقامت بتفتيشهم.

وفي محاولة للتنغيص على المقدسيين منعت قوات الاحتلال من لا يحملون عنوان البلدة القديمة في القدس من دخولها.

وتتعرض فلسطين لمنخفض جوي أدى لتساقط الثلوج في عدة مناطق ومن بينها القدس المحتلة التي ينتظر سكانها رؤية الثلج يكسو المسجد الأقصى لتتحول تلك اللحظات الى أجواء احتفالية يشارك فيها أعداد كبيرة من الشبان.