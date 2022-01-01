وفاة مواطنة من قرية سرطة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام

سلفيت/سما/

أعلن في قرية سرطة غرب سلفيت، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة المواطنة شلبية صلاح (24 عامًا) متأثرة بإصابتها جراء الحريق الذي شب بمنزلها يوم السبت الماضي.

وأعلن محافظ سلفيت عبدالله كميل تكفله بترميم منزل العائلة الذي تضرر نتيجة الحريق، معطيًا تعليماته لمجلس إدارة صندوق التكافل الخيري بالمباشرة في أعمال الترميم وتجهيز بيت العائلة بكافة الاحتياجات اللازمة بالسرعة الممكنة في ظل فصل الشتاء البارد.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد عملت على إخلاء عائلة صلاح المكونة من 6 أفراد بينهم أطفال بعد أن حاصرتهم النيران التي شبت في مطبخ منزلهم. ووصفت في حينه إصابة المواطنة شلبية صلاح بالخطيرة، إلى أن أعلن عن وفاتها مساء اليوم.