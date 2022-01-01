  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة مواطنة من قرية سرطة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام

الأربعاء 26 يناير 2022 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطنة من قرية سرطة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام



سلفيت/سما/

 أعلن في قرية سرطة غرب سلفيت، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة المواطنة شلبية صلاح (24 عامًا) متأثرة بإصابتها جراء الحريق الذي شب بمنزلها يوم السبت الماضي.

وأعلن محافظ سلفيت عبدالله كميل تكفله بترميم منزل العائلة الذي تضرر نتيجة الحريق، معطيًا تعليماته لمجلس إدارة صندوق التكافل الخيري بالمباشرة في أعمال الترميم وتجهيز بيت العائلة بكافة الاحتياجات اللازمة بالسرعة الممكنة في ظل فصل الشتاء البارد.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد عملت على إخلاء عائلة صلاح المكونة من 6 أفراد بينهم أطفال بعد أن حاصرتهم النيران التي شبت في مطبخ منزلهم. ووصفت في حينه إصابة المواطنة شلبية صلاح بالخطيرة، إلى أن أعلن عن وفاتها مساء اليوم.

#حريق #مواطنة

الأكثر قراءة اليوم

صور: شاب عراقي يتزوج من ابنة سلطان برناوي بحفل زفاف اسطوري

اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

صحيفة: الرئيس عباس لن يلغي مسار المفاوضات ويدفع بهذا الاتجاه لكسر الجمود مع الاحتلال

أسعار صرف العملات

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الأخبار الرئيسية

مجندس

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات

الهدد

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم-

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

روسيا

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الاتصالات الفلسطينية