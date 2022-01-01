داخلية غزة: عناصرنا على جهوزية تامة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

غزة/سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، مساء يوم الأربعاء، جهوزية كافة عناصر وزارة الداخلية، للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

وقال البزم عبر صفحته على "الفيسبوك": "مع بدء المنخفض الجوي، عززت كافة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني من انتشارها في محافظات قطاع غزّة، وفي مقدمتها جهازا الدفاع المدني والشرطة؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتقديم العون لهم، ورفع الجهوزية لمساندة الأجهزة المختصة".





ودعا المواطنين لضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، مُضيفًا: "عند وقوع أيّ طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للتواصل على الأرقام المجانية للشرطة والدفاع المدني والعمليات المركزية".

