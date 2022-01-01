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تسليم ملف إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي إلى اليونسكو

الأربعاء 26 يناير 2022 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم ملف إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي إلى اليونسكو



أريحا/سما/

 سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو منير انسطاس، بتوجيهات من وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ملف أريحا القديمة/ تل السلطان، الذي أعدته وزارة السياحة والآثار، إلى مدير مركز التراث العالمي في اليونسكو، كخطوة هامة في إجراءات إدراج الموقع ضمن لائحة التراث العالمي.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو سيتابع حركة هذا الطلب، ومواصلة العمل المباشر مع مركز التراث العالمي في اليونسكو، والضغط الممكن لتسريع التعامل معه، وإنجاز ما هو مطلوب لصالح اتخاذ القرار المناسب واعتماده كموقع فلسطيني آخر، يضاف إلى قائمة المواقع الفلسطينية المعتمدة على لائحة التراث العالمي.

#أريحا #اليونسكو

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