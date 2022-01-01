لهذا السبب.."طوارئ خانيونس" تغلق شارع الرشيد الساحلي

خانيونس/سما/

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في خان يونس، مساء يوم الأربعاء، عن إغلاق شارع الرشيد الساحلي، وذلك بسبب زحف الرمال على طول الطريق في كلا الإتجاهين وغياب معالم الشارع، نتيجة الرياح الشديدة.

وأوضحت اللجنة " أنّ الإغلاق سيكون للمنطقة المحصورة من ميناء الصيادين وحتى إستراحة الأهرام شمالاً، والمنطقة المحصورة من حديقة حياة وحتى بحيرة فش فرش جنوبًا.

وأهابت بالمواطنين وسائقي المركبات، بضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر وعدم التحرك في تلك المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين، مُؤكّدةً على أنّ آليات لجنة الطوارئ المركزية قد توجهت للمكان لعمل ما يلزم بالسرعة المطلوبة.

وأشارت إلى أنّه سيتم استكمال إتمام المعالجة بشكلٍ نهائي يوم غد صباحًا، للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي، مُبينةً أنّ حالة الخطورة تبقى قائمة كون الرياح لا تزال شديدة وقوية.