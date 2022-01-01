أوقاف غزة تصدر توضيحا بشأن ملف العمرة

غزة/سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء الأربعاء، توضيحًا حول ما ورد من تصريح بإيفاد وفد مختص من فلسطين للسعودية لتوقيع العقود الخاصة بشأن العمرة.

وأوضحت الوزارة بغزة، في تصريح صحفي ،أنّ الوفد المقصود في التصريح السابق غير متواجد في المملكة العربية السعودية، موضحة أنّ وفد اللجنة المشتركة سيُغادر خلال الأيام القليلة القادمة برفقة وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري إلى جمهورية مصر العربية؛ من أجل إبرام العقود مع الشركات الناقلة للمعتمرين برًّا وجوًّا.

وأكّدت أنّه تمّ السماح بفتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني لموسم العمرة، بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة "كورونا"؛ وذلك نتاج لجهود وزير الأوقاف الذي التقى سفير المملكة السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري مؤخرًا، وناقشا ترتيبات موسم العمرة والحج.



وكانت الوزارة أعلنت يوم الإثنين عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من طرفها "حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وكي لا يتعرضون للاحتيال".

وقالت إنّها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، مضيفةً أنها جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.