  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف: طواقمنا في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية الراهنة

الأربعاء 26 يناير 2022 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: طواقمنا في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية الراهنة



غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الطواقم الحكومية المختلفة تتعامل مع الحالة الجوية الراهنة وفق خطط الطوارئ المعدة سلفا، وتتواجد في الميدان مع رفع درجة الجهوزية للتعامل مع أية تداعيات للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة السائدة.

وأضاف معروف في تصريحات صحفية:" وإذ نتمنى السلامة لشعبنا، فإننا نأمل الاستماع والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع المنخفض، وعدم التردد في التواصل على أرقام الطوارئ حال الحاجة". وأكد معروف على متابعة قيادة العمل الحكومي لأداء الطواقم الميدانية وتواصلها اللحظي مع لجنة طوارئ الشتاء، وتوجيهاتها لتوفير الاحتياجات العاجلة لعمل الطواقم الميدانية والبلديات، ونشيد باستجابتهم السريعة وتعاملهم مع مئات الاتصالات التي تم استقبالها عبر مختلف الجهات الحكومية منذ بداية المنخفض.

وختم بالقول:" نحيي كل المبادرات والجهات التي تشارك في هذه الأثناء وتقف جنبًا إلى جنب مع الطواقم الميدانية الحكومية في سبيل تخفيف الآثار السلبية نتيجة الحالة الجوية، ونهيب بمواطنينا لمساعدة فرق الطوارئ وإفساح المجال لهم للقيام بواجبهم وعدم التجمهر في أماكن عملهم".

#سلامة معروف #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور: شاب عراقي يتزوج من ابنة سلطان برناوي بحفل زفاف اسطوري

اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

صحيفة: الرئيس عباس لن يلغي مسار المفاوضات ويدفع بهذا الاتجاه لكسر الجمود مع الاحتلال

أسعار صرف العملات

سعد : رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ستحول للبنوك قريباً

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الأخبار الرئيسية

إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات

حماس: المجلس المركزي أحد مؤسسات منظمة التحرير "المختطفة" من قبل قيادة السلطة

الهدد

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم-

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

روسيا

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الاتصالات الفلسطينية