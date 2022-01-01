معروف: طواقمنا في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية الراهنة

غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الطواقم الحكومية المختلفة تتعامل مع الحالة الجوية الراهنة وفق خطط الطوارئ المعدة سلفا، وتتواجد في الميدان مع رفع درجة الجهوزية للتعامل مع أية تداعيات للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة السائدة.

وأضاف معروف في تصريحات صحفية:" وإذ نتمنى السلامة لشعبنا، فإننا نأمل الاستماع والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع المنخفض، وعدم التردد في التواصل على أرقام الطوارئ حال الحاجة". وأكد معروف على متابعة قيادة العمل الحكومي لأداء الطواقم الميدانية وتواصلها اللحظي مع لجنة طوارئ الشتاء، وتوجيهاتها لتوفير الاحتياجات العاجلة لعمل الطواقم الميدانية والبلديات، ونشيد باستجابتهم السريعة وتعاملهم مع مئات الاتصالات التي تم استقبالها عبر مختلف الجهات الحكومية منذ بداية المنخفض.

وختم بالقول:" نحيي كل المبادرات والجهات التي تشارك في هذه الأثناء وتقف جنبًا إلى جنب مع الطواقم الميدانية الحكومية في سبيل تخفيف الآثار السلبية نتيجة الحالة الجوية، ونهيب بمواطنينا لمساعدة فرق الطوارئ وإفساح المجال لهم للقيام بواجبهم وعدم التجمهر في أماكن عملهم".