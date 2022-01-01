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تعرف على جدول الكهرباء المعمول به في قطاع غزة

الأربعاء 26 يناير 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على جدول الكهرباء المعمول به في قطاع غزة



غزة/سما/

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت أن جدول الكهرباء المعمول به الآن هو 4 ساعات وصل مقابل 12 - 16 ساعة قطع.

وأضاف ثابت في تصريحات لقناة الأقصى الفضائية "اننا محافظون على استمرار التيار الكهربائي؛ ونواجه مشكلة في توزيع العجز على المناطق".

وتابع "لدينا فجوة تتعدى 400 ميجا وات من الكهدباء ونحاول توزيع الكميات المتوافرة على مناطق قطاع غزة وفق ما هو متاح".

ويمر قطاع غزة بأزمة كهرباء لا سيما في أوقات التحميل الزائدة مثل المنخفضات والأجواء الباردة وكذلك الأجواء الصيفية. 

وقد لاقي انخفاض معدل وصل ساعات الكهرباء سخط المواطنين في قطاع غزة. 

#كهرباء غزة #قطاع غزة

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