حماس: المجلس المركزي أحد مؤسسات منظمة التحرير "المختطفة" من قبل قيادة السلطة

غزة/سما/

قال الناطق الاعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم ، اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي، هو "أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، المختطفة من قبل قيادة السلطة، برئاسة محمود عباس منذ أن أصبح رئيسها"، وفق تعبيره

وأضاف قاسم في تصريح لاذاعة الأقصى " منظمة التحرير لا تمثل الكل الفلسطيني ولا حتى جزء منه، وحماس تحظى بحضور كبير في الساحة الفلسطينية.





وأشار قاسم، إلى أن منظمة التحرير غير قادرة على تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، وتقف ضد الاجماع الوطني، لافتًا إلى أن "السلطة تحاول أن ترمم حضورها الذي تآكل بسبب سلوك قيادتها عبر، عقد مجلس هنا وهناك دون إجماع وطني".

وأوضح أن هدف السلطة من عقد اجتماع مجلسها الوطني، هو محاولة ترقيعية من حركة فتح لإشغال بعض المناصب لشخصيات محددة حتى تستطيع مواصلة سياستها في العلاقة مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني.

وشدد على أنّ ما يريده شعبنا واضح ومجمع عليه، وهو منظمة تحرير فلسطينية للكل الوطني الفلسطيني، واعادة بنائها وتشكيلها وفق أسس ديمقراطية.

وذكر أن المطلوب لعدم سماح السلطة في العبث بالحالة الوطنية، استمرار تصاعد المقاومة ومراكمة قوتها في غزة، والانتفاض والثورة في مناطق الضفة واسناد أهلنا في الداخل المحتل.

ولفت قاسم، إلى أنّ هناك صورة مشرقة لنضال وإصرار شعبنا الفلسطيني على الفعل المقاوم وصموده في النقب المحتل، رغم القتل والإجرام الإسرائيلي، وفي المقابل هناك صورة منبوذة لا تمثل شعبنا وهي موقف السلطة واصرارها على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال.