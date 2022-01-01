الديمقراطية تتحدث عن المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الانقسام

غزة/سما/

تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، مساء يوم الأربعاء، عن المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الإنقسام الفلسطيني.

وقال أبو ظريفة، في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى) : "نحن أمام فرصة زمنية فيها من التحديات لايمكن لأي طرف فلسطيني أن يجابهها بمفرده.

وأضاف: "أننا بحاجة للتحضير لعقد دورة للمجلس المركزي من خلال حوار وطني جاد على مستوى قيادي ملزم النتائج وبمشاركة حماس والجهاد الاسلامي.

ودعا أبو ظريفة، إلى عدم الاستعجال بعقد دورة المجلس المركزي، "كما يريدها البعض لأسباب لا تخدم الحالة الوطنية ولا تمكن من التوافق".





وبشأن موقف "الديقراطية" من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، قال: "نحن في هيئات الجبهة، مشاركتنا على طاولة البحث ولم نحدد موقفنا بعد".

وتابع: "إننا متمسكين بهذه المبادرة وندير حوارات مع الكل الوطني الفلسطيني، واستمعنا لموقف ايجابي لبعض الفصائل، وحماس أعطتنا موقفاً أولياً متقدم وننتظر منها الرد النهائي".

واختتم أبو ظريقة بالقول: "مستمرون بهذه الحوارات مع الفصائل من أجل توسيع دائرة الرد، على قيادة السلطة حتى لا تذهب للشكل والطريقة التي تريدها".