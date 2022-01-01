تحذير مهم للمناطق المجاورة لوادي غزة

غزة/سما/

أهابت وزارة الحكم المحلي بغزة بسكان المناطق المنخفضة والسكان المجاورين لمنطقة وادي غزة، ومع التخوفات بقيام الاحتلال بفتح السدود وبالتالي حدوث فيضانات قد تلحق الضرر بممتلكات المواطنين.

ودعتهم لاتخاذ التدابير التالية:

- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار إلى المنازل المنخفضة، من خلال وضع سواتر امام أبواب المنازل.



- تفقد الجدران والفتحات والنوافذ جيدا واصلاح غير السليم منها.

- ضرورة قيام أصحاب المنازل السكنية المجاورين لمجرى وادي غزة، والتي من المتوقع تعرضها للضرر، بإخلاء منازلهم حرصا على سلامتهم.