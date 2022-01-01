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تحذير مهم للمناطق المجاورة لوادي غزة

الأربعاء 26 يناير 2022 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير مهم للمناطق المجاورة لوادي غزة



غزة/سما/

أهابت وزارة الحكم المحلي بغزة  بسكان المناطق المنخفضة والسكان المجاورين لمنطقة وادي غزة، ومع التخوفات بقيام الاحتلال بفتح السدود وبالتالي حدوث فيضانات قد تلحق الضرر بممتلكات المواطنين.

ودعتهم لاتخاذ التدابير التالية: 

- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار إلى المنازل المنخفضة، من خلال وضع سواتر امام أبواب المنازل.


- تفقد الجدران والفتحات والنوافذ جيدا واصلاح غير السليم منها.

- ضرورة قيام أصحاب المنازل السكنية المجاورين لمجرى وادي غزة، والتي من المتوقع تعرضها للضرر، بإخلاء منازلهم حرصا على سلامتهم.

#غزة #وادي غزة #الاحتلال الاسرائيلي #فتح السدود

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