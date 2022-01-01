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مصر تقهر كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع المغرب في ربع نهائي كأس أمم افريقيا

الأربعاء 26 يناير 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تقهر كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع المغرب في ربع نهائي كأس أمم افريقيا



ياوندي/سما/

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في لقاء دور الستة عشر الذي أقيم على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية. 

سيطر التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة ثم لجأ المنتخبان لركلات الترجيح ، وسجل لمنتخب مصر أحمد سيد زيزو وعمرو السولية وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح.. وسجل لمنتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي وإبراهيم سانجاري وماكسويل كورنيه وويلفريد زاها وأضاع إيريك بايلي.

وضرب منتخب مصر موعداً مع المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة ماراثونية ،  وبذل اللاعبون مجهوداً بدنياً كبيراً على مدار 120 دقيقة كاملة بعد صراع تكتيكي مثير بين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة والفرنسي باتريس بوميل مدرب الأفيال.

#مصر #كوت ديفوار #مباراة مصر وكوت ديفوار

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