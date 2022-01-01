  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

الأربعاء 26 يناير 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)



غزة/سما/

 بدأ مساء اليوم الاربعاء تساقط الثلوج على القمم العالية في الخليل ورام الله والقدس وبيت لحم، وحدث تراكمات طفيفة على الطرقات في المناطق العالية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

و توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتساقط الثلوج الليلة على معظم جبال فلسطين، وترتدي تلك القمم ثوبها الأبيض بسماكات متفاوتة.

وأوضح العلامي، أن الأمطار ستهطل في بقية المناطق المنخفضة لتشمل الأغوار والسهول والسواحل بما فيها قطاع غزة، تكون هذه الامطار في بعض الأحيان غزيرة ومترافقة بزخات البَرد وحدوث الرعد.

وأشار إلى أن مُختلف مظاهر الشتاء الجميلة وخيرات السماء المُتنوعة ستعم البلاد خلال فترة تأثير هذا المنخفض.

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي قوي يأتي مرافقاً لكتلة هوائية قطبية شديدة، وتهطل الأمطار على أقصى الشمال في ساعات الفجر والصباح وتكون مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية، مع رياح قوية متوقعة وهبات شديدة أحياناً، مع فرصة لتشكل سحب محلية في مناطق مختلفة من البلاد أيضاً، وفي ساعات العصر والمساء تبدأ الجبهة الرئيسية الأولى بالعبور لشمال ووسط البلاد وأجزاء من جنوبها، وتهطل الأمطار بغزارة مع عواصف رعدية وبردية، وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية خصوصاً العالية بإذن الله.

وفي ساعات الليل وبالاتجاه نحو منتصف الليل والفجر تتساقط الثلوج في كافة المناطق الجبلية بإذن الله مع تراكمات سريعة ومعيقة للحياة خصوصاً في المرتفعة منها، ويحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات نتيجة تراكم البرد والثلوج- والله تعالى أعلى وأعلم.



الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم-

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم---

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم--

ثلج بباب العامود بالقدس

ثلج بباب العامود بالقدس-

ثلج بباب العامود بالقدس--

#الثلوج #تساقط الثلوج #فلسطين #اخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين #تفاصيل المنخفض الجوي #منخفض جوي فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل المنخفض القطبي القادم: ثلوج في الضفة وسيول في قطاع غزة

صور: شاب عراقي يتزوج من ابنة سلطان برناوي بحفل زفاف اسطوري

اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

صحيفة: الرئيس عباس لن يلغي مسار المفاوضات ويدفع بهذا الاتجاه لكسر الجمود مع الاحتلال

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

أسعار صرف العملات

سعد : رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ستحول للبنوك قريباً

الأخبار الرئيسية

روسيا

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الرئيس عباس يصدر مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ و4 قرارات لتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني

العمل

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الكنيست

رئيس الكنيست يطلب من ألمانيا المساعدة في قضية الجنود الأسرى الاسرائيليين

45

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

الاتصالات الفلسطينية