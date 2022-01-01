بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

غزة/سما/

بدأ مساء اليوم الاربعاء تساقط الثلوج على القمم العالية في الخليل ورام الله والقدس وبيت لحم، وحدث تراكمات طفيفة على الطرقات في المناطق العالية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

و توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتساقط الثلوج الليلة على معظم جبال فلسطين، وترتدي تلك القمم ثوبها الأبيض بسماكات متفاوتة.

وأوضح العلامي، أن الأمطار ستهطل في بقية المناطق المنخفضة لتشمل الأغوار والسهول والسواحل بما فيها قطاع غزة، تكون هذه الامطار في بعض الأحيان غزيرة ومترافقة بزخات البَرد وحدوث الرعد.

وأشار إلى أن مُختلف مظاهر الشتاء الجميلة وخيرات السماء المُتنوعة ستعم البلاد خلال فترة تأثير هذا المنخفض.

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي قوي يأتي مرافقاً لكتلة هوائية قطبية شديدة، وتهطل الأمطار على أقصى الشمال في ساعات الفجر والصباح وتكون مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية، مع رياح قوية متوقعة وهبات شديدة أحياناً، مع فرصة لتشكل سحب محلية في مناطق مختلفة من البلاد أيضاً، وفي ساعات العصر والمساء تبدأ الجبهة الرئيسية الأولى بالعبور لشمال ووسط البلاد وأجزاء من جنوبها، وتهطل الأمطار بغزارة مع عواصف رعدية وبردية، وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية خصوصاً العالية بإذن الله.

وفي ساعات الليل وبالاتجاه نحو منتصف الليل والفجر تتساقط الثلوج في كافة المناطق الجبلية بإذن الله مع تراكمات سريعة ومعيقة للحياة خصوصاً في المرتفعة منها، ويحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات نتيجة تراكم البرد والثلوج- والله تعالى أعلى وأعلم.





























