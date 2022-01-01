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الطيبي يشبه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالمحرقة

الأربعاء 26 يناير 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يشبه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالمحرقة



القدس المحتلة/سما/

شبه عضو الكنيست أحمد الطيبي أعمال القتل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واجتياح القرى الفلسطينية وهجمات المستوطنين على سيارات وممتلكات الفلسطينيين وتحطيمها وحرقها والمضايقات المستمرة لهم في العيش بالمحرقة.

وبحسب القناة 7 العبرية، هاجم عضو الكنيست شلومو قاري من الليكود الطيبي واتهمه من مؤيدي "الإرهاب"، حسب زعمه، وقال إنه استغل خطابه في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة لإجراء مقارنة مروعة بين حالة الفلسطينيين اليوم وحالة اليهود خلال المحرقة، إنه لا توجد لديه إنسانية".

ورد رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير على تصريحات الطيبي، بالقول: "إن الطيبي يحتقر ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا في المحرقة".


وأضاف: "أنه لمن العار أن يوجد عضو كنيست مثل الطيبي في إسرائيل".

#أحمد الطيبي

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