“تجَول في القدس كأنك فيها”.. تطبيق للتجوال الافتراضي في العاصمة المحتلة- (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي نسخة جديدة من تطبيق “التجوال الافتراضي في القدس”، تحت شعار “تَجَول في القدس كأنك فيها”، في مبنى برج اللقلق وبحضور متنوع من ممثلي المؤسسات والشباب.

وبيّنت الجمعية في بيانٍ صحافي لها أن “إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق يأتي بالشراكة وبدعم من صندوق وقفية القدس، بعد أن تم تمويل النسخة الأولى من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولمدة 4 سنوات”.

وقال المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك إن: “هذا التطبيق في نسختيه الحديثة والقديمة، يأتي كضرورة واحتياج، وليس ترفيهي أو معرفي أو من أجل مواكبة التطورات”.

وأوضح ادكيدك أن التطبيق يُنافس الرواية المزيفة لمدينة القدس، من خلال 5 لغات مختلفة، معتمداً على الرواية التاريخية الحقيقية لهذه المدينة العظيمة.

أما المهندس محمد صلاح مطور التطبيق قال إن “التطبيق في النسخة الجديدة استخدم تكنولوجيا جديدة تتيح له العمل على جميع أنواع الأجهزة، إضافةً إلى خاصية ارفاد التطبيق بالمزيد من الصور والمعلومات؛ ليُصبح تطبيق تفاعلي مع الجمهور المستخدمين، مع إضافة فنادق القدس والمرشدين”.

وأشار صلاح إلى طرح شراكةٍ جديدة على هامش إطلاق التطبيق، وهي نشر نقاط إنترنت مجاني في البلدة القديمة، بالتعاون والشراكة مع “آيتك” وشركة “كول نت” وبرج اللقلق، بدايةً في باب الساهرة وباب العامود، وصولاً إلى عشرين نقطة إنترنت مجانية بعد ثلاثة أشهر.

وبدوره، أوضح الممثل عن صندوق “وقفية القدس” ناصر التوتنجي أنهم قاموا بتمويل ودعم الإصدار الجديد من التطبيق لعدة أسباب؛ أهمها إيمانهم في جمعية برج اللقلق وبرامجها، إضافةً إلى المعركة الأهم وهي معركة الرواية الفلسطينية وضرورة دعمهم لها ولمن يعمل على تثبيتها.