ثابت: أزمة الكهرباء في قطاع غزة سياسية

غزة/سما/

قال مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء محمد ثابت، يوم الأربعاء، إن: "أزمة الكهرباء سياسية، والشركة ليست المسؤولة عن توفير الطاقة بل توزيع ما يورد لها من سلطة الطاقة فقط، وإدارة الأزمة.

وأضاف ثابت في تصريح إذاعي لصوت الوطن، أن الخطوط المصرية متوقفة منذ مارس 2018، وسببت أزمة كبيرة لدينا، بحيث أصبحنا نعتمد على ما تنتجه الشركة من طاقة والخطوط الواصلة من الجانب الإسرائيلي.





ولفت إلى أن الطلب على الطاقة ازاد ليصل إلى 600 ميجاوات، ونسبة العجز وصلت إلى 400 ميجاوات، وحال استطعنا إنتاج هذا الكم، لا تتحمل شبكاتنا نقلها لمختلف المناطق بسبب عدم جاهزيتها.