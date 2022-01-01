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"واعد": معاناة الأسرى تتضاعف في ظل الأجواء الباردة

الأربعاء 26 يناير 2022 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واعد": معاناة الأسرى تتضاعف في ظل الأجواء الباردة



رام الله/سا/

أكد المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين منتصر الناعوق، أن معاناة الأسرى تتضاعف في ظل المنخفضات الجوية والأجواء الباردة تزامنًا مع استمرار الاحتلال المجرم في منع إدخال الأغطية والملابس الشتوية للأسرى.

وأوضح الناعوق في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن معظم السجون الإسرائيلية تقع في مناطق تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال: "هناك خطورة حقيقية على الأسرى المرضى وكبار السن جراء موجة البرد الحالية، حيث يمنع الاحتلال كافة وسائل التدفئة داخل السجون".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحدد عدد الأغطية الشتوية المسموح بها للغرفة الواحدة بما لا يلبي احتياج الأسرى، والأمر ذاته ينطبق على الملابس الشتوية.

#الأسرى الفلسطينيين

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