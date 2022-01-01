شرطة غزة: عناصرنا على جهوزية تامة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

غزة/سما/

أكد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة أنن العناصر الشُرطية على جهوزيةٍ تامة للتعامل مع أي تداعيات محتملة المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الشرطة تعمل على إسناد لجان الطوارئ والبلديات والدفاع المدني في كافة المحافظات للحد من خطر المنخفض الجوي".

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده مدير عام الشرطة، بحضور مساعديه، ومدراء الإدارات الميدانية ونوابهم المتمثلة بإدارة العمليات والاتصالات، وبشرطة المرور والنجدة، والشرطة البحرية، وشرطة البلديات، والتدخل وحفظ النظام، والإمداد والمالية، لمناقشة تداعيات المنخفض الجوي المرتقب والذي يدخل قطاع غزة مساء اليوم.



وناقش اللواء صلاح أبرز التحديات والمخاطر التي قد تتعرض لها بعض المناطق في محافظات قطاع غزة، نتيجةً لتأثير المنخفض الجوي

وكما ناقش المجتمعون سُبل دعم وإسناد جهود لجان الطوارئ والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمة للمواطنين لتفادي الأخطار التي قد تنجم عن المنخفض الجوي.

بدوره، استعرض مساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات العميد جمال الديب أبرز المخاطر والتحديات التي قد تواجه عمل لجان الطوارئ في الميدان وسبل إسنادها وتعزيز الأمن والحماية من عناصر الشرطة في تقديم الخدمة للمواطنين ومساعدتهم خلال المنخفض الجوي.

من جانبه، أكد العميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة للإدارات المتخصصة على جهوزية إدارات المرور والبحرية للعمل في الميدان مع الجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا وحفظ أمنهم وممتلكاتهم ".

وشدد المجتمعون على أهمية الدور الوظيفي والأساسي للشرطة في تقديم الخدمة للمواطنين، وإسناد جهود الجهات ذات العلاقة في توفير البيئة المناسبة والآمنة لحماية أبناء شعبنا في تخطي المنخفض الجوي.