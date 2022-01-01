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المالكي يودع رئيس ممثلية جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين

الأربعاء 26 يناير 2022 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع رئيس ممثلية جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين



رام الله/سما/

ودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين بيتر ستاري، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأشاد المالكي، خلال استقباله السفير ستاري، بتطور العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، متفقين على ضرورة استمرار تطوير هذه العلاقة والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات.

كما دعا المالكي إلى زيادة التنسيق مع الحكومة التشيكية بهدف العمل على تطوير العلاقات السياسية الثنائية، وأهمية النهوض بها.

واستعرض التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وتصاعدها بشكل ممنهج، علاوةً على دور الإدارة الأميركية الجديدة في إحياء عملية السلام وتباطؤها في تنفيذ ما وعدت به، والاستعدادات لعقد المجلس المركزي مع بدايات الشهر القادم.

كما ثمن جهود السفير التشيكي في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه القادمة.

بدوره، شكر السفير ستاري، الوزير المالكي على حسن الاستقبال والضيافة التي حظيّ بها خلال فترة مكوثه في فلسطين، وما قدمته له وزارة الخارجية والمغتربين بمختلف قطاعاتها لتسهيل مهامه.

وحضر الاجتماع رئيس المراسم السفير عبير رمحي، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.

#رياض المالكي #جمهورية التشيك #فلسطين

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