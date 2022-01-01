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الرئيس عباس يهاتف وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني

الأربعاء 26 يناير 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني



رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل، موجها بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة لخدمة المواطن الفلسطيني والتقليل من آثار المنخفض الجوي.

واستمع الرئيس من اللواء هب الريح واللواء خليل المتواجدين داخل غرفة العمليات في جهاز الدفاع المدني لمتابعة الحالة الجوية للاستعدادات لمجابهة المنخفض الجوي، والتحضيرات الجارية منذ أيام للتصدي للمنخفض الذي بدأ تاثيره بعد ظهر اليوم.

ووجه الرئيس ببذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات للتخفيف على المواطنين من تأثير المنخفض الجوي، واستنفار كل الإمكانيات المتاحة لمساندة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والعمل على إزالة كل آثار المنخفض في ظل التوقعات بتراكم الثلوج وسرعة الرياح.

وأشاد الرئيس بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني واستعداداتهم للتصدي لهذا المنخفض وآثاره.

من جهتهم، شكر اللواء هب الريح واللواء خليل، الرئيس على توجيهاته واهتمامه الشديد وحرصه على سلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

#الرئيس عباس #وزير الداخلية #مدير عام الدفاع المدني #المنخفض الجوي

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