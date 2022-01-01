شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

أبو ظبي/سما/

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، مجموعة من الصور للحظة استقبال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الإمارات.



وظهر الرئيس المصري مع ولي عهد أبوظبي في مجموعة من الصور بابتسامات عريضة ومتبادلة خلال حديثهما.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد "جدد الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكدا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها".