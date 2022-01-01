وفاة سجين من القدس في "نيتسان" بظروف غامضة

رام الله/سما/

أفاد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطنية، عضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عن وفاة سجين فلسطيني (63عاما) من القدس المحتلة في سجن "نيتسان" بالرملة.

وذكر فروانة في تصريح عبر صفحته على موقع "فيسبوك" نقلا عن ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية بان سجين فلسطيني (63عاما) من القدس توفي في سجن "نيتسان" بالرملة في ظروف غامضة. وقال "التفاصيل نحتفظ بها."

وأفادت هيئة الاسرى في وقت لاحق، عن وفاة السجين جميل التميمي (63عاما) من القدس في ظروف غامضة، وفقاً لما نشرته ادارة السجون .





ووفقا لما نشرته ادارة السجون في بيان لها انه، عثر على التميمي ممددا على الارض في زنزانته في سجن "نيتسان"، وهو فاقد الوعي ودون نبض.

واضحت الهيئة أن السجين التميمي معتقل على خلفية مدنية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن موته.