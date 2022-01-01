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ثلوج كثيفة على جبل الشيخ وتحذيرات للسكان

الأربعاء 26 يناير 2022 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلوج كثيفة على جبل الشيخ وتحذيرات للسكان



القدس المحتلة/سما/

 وصل سمك الثلج على جبل الشيخ نتيجة الهطولات الكثيفة إلى ارتفاع متر حتى اللحظة.

واصدرت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلى تعليمات متخذة في منطقة الجولان نظرًا للأحوال الجوية السائدة.


 
وتمهيدًا للأحوال الجوية المتوقعة مساء اليوم والمتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، اعلنت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش أن قوات سلاح الهندسة جاهزة لإزالة الثلوج المتراكمة على الطرق في منطقة الجولان


وطالبت السكان هذا في الجولان والزوار توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق التي تكسوها الثلوج والإمتناع عن دخول المناطق المحظورة والتي تتواجد فيها قواعد تابعة للجيش وحقول الألغام التي تحيطها وكل منطقة تحوي على يافطات تحذيرية.

#ثلوج #جبل الشيخ

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