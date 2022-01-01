  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال لقائه مسؤولا بـ"الأونروا": المالكي يؤكد أهمية التعاون لتنفيذ ولاية الوكالة

الأربعاء 26 يناير 2022 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقائه مسؤولا بـ"الأونروا": المالكي يؤكد أهمية التعاون لتنفيذ ولاية الوكالة



رام الله/سما/

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية تنفيذ ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم، استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقهم بالعودة.

وشدد خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رونالد ستينجر، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على أهمية عقد اجتماعات دورية مع الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة، بهدف ضمان تمكين "الأونروا" للاستمرار في تقديم خدماتها وتحسينها لهم داخل الوطن وفي الشتات، إضافة إلى أهمية استمرار التشاور في كافة القضايا والأمور المتعلقة بالوكالة، والهجمات المستمرة لتقويض عملها وتغيير ولايتها.

وأشار المالكي إلى وضوح دعم المجتمع الدولي السياسي للقضية الفلسطينية ولولاية "الأونروا"، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، وتمديد ولاية الوكالة، مؤكدا أهمية أن يكون الدعم السياسي منسجم مع الدعم الفعلي بما فيه المالي للأونروا، لحماية اللاجئين في ظل سوء الأوضاع المعيشية، وفي ظل جائحة "كورونا".

وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء محنة اللاجئين.

بدوره، أطلع ستينجر المالكي على تطورات العمل، والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها.

#المالكي #الأونروا #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء لبيد مع الشيخ

تفاصيل المنخفض القطبي القادم: ثلوج في الضفة وسيول في قطاع غزة

في ظل المنخفض غداً الأربعاء.."التعليم" تصدر تنويها حول طبيعة دوام المدارس

صور: شاب عراقي يتزوج من ابنة سلطان برناوي بحفل زفاف اسطوري

حيلة سرية... كيف تصطاد إيران الجواسيس قبل تعاونهم مع "إسرائيل" ؟

الحكومة: انتهاء دوام الطلبة والموظفين غدا الساعة 12.30 وتعطيل المدارس والوزارات الخميس

اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

الأخبار الرئيسية

العمل

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الكنيست

رئيس الكنيست يطلب من ألمانيا المساعدة في قضية الجنود الأسرى الاسرائيليين

رر

يديعوت: استمرار إرهاب المستوطنين.. إسرائيل بين دولة أبرتهايد و”ثنائية القومية”

45

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

وفاتان و7550 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

الاتصالات الفلسطينية