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الرئيس عباس يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

الأربعاء 26 يناير 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني



رام الله/سما/

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، برئاسة السيد سعيد كنعان، بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

ويتشكل مجلس الأمناء من 17 عضوا، منهم ممثلون عن وزارات: الصحة والاقتصاد الوطني والعمل، إضافة إلى ممثل عن كل من نقابة المهندسين والغرف التجارية واتحاد عمال فلسطين، والشخصيات المستقلة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تأسيس جامعة حكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي بدأ إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية، وفقا لرؤية الحكومة لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة البطالة بين الخريجين.

#نابلس #تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس #التعليم المهني #التعليم الثقافي

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