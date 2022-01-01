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غزة: إرشادات القيادة الآمنة خلال المنخفضات الجوية وهطول الأمطار

الأربعاء 26 يناير 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إرشادات القيادة الآمنة خلال المنخفضات الجوية وهطول الأمطار



غزة/سما/

 نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بقطاع غزة  إرشادات القيادة الآمنة خلال المنخفضات الجوية وهطول الأمطار على النحو التالي:
تفقد مركبتك وتأكد من صلاحيتها قبل السير بها.

احرص على القيادة الحذرة في حال هطول الأمطار.

تفقد الإطارات وتأكد من ضغط الهواء داخلها عند المستوى المطلوب.

خفَّض السرعة واحتفظ بمسافة زمنية قدرها من 6-8 ثوان بينك وبين المركبة التي أمامك.


 
إذا تعطلت سيارتك وسط الماء خلال حدوث السيول اتركها فوراً واتجه إلى مكان مرتفع وآمن، لأنها مُعرضة للانجراف.

أشعل الأنوار الأمامية المنخفضة في حالة الأمطار الغزيرة والضباب.

النزول من المركبة أثناء الصواعق لكونها معدنية مع مراعاة عدم الإمساك بالمعادن.

#غزة #المنخفضات الجوية

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