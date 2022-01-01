عودة التعليم الوجاهي في جامعة بيرزيت السبت

رام الله/سما/

أعلن مجلس جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء، عودة التعليم الوجاهي يوم السبت المقبل الساعة الـ10 صباحاً، على أن يتم الاستفادة من يوم غد الخميس للتواصل بين الأساتذة والطلبة الكترونياً من أجل التحضير لاستئناف التدريس، وذلك للتمكن من البدء بالامتحانات النهائية في 7 شباط القادم.

وبحسب بيان مجلس الجامعة، يأتي هذا القرار تجنباً لإلغاء الدورة الصيفية وتفادياً لإجازة مفتوحة في حال عدم استئناف التعليم بأسرع وقت ممكن، وحماية لحق آلاف الطلبة باستئناف التعليم فوراً.

وأكد البيان، أن الحوار مع الكتل الطلابية وصل لمراحل متقدمة، الأمر الذي ساهمت فيه جهات متعددة من أسرة الجامعة، إضافة إلى جهات صديقة من خارج الجامعة. وبالرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع، وإبداء الجامعة لأقصى درجات المرونة والموافقة على المطالب ذات الطابع النقابي كافة، ولكن مازالت الجامعة مغلقة، ونؤكد مرة أخرى أن الحوار يكون بجامعة مفتوحة بالتزامن مع إعادة المسيرة التعليمية لمجراها.

كما أكد بدء لجنة السلامة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المنخفض الجوي القادم لتهيئة الجامعة لبدء التعليم وتوفير وسائل السلامة للطلبة المعتصمين داخل الجامعة والذين نأمل انتهاء اعتصامهم بأقرب فرصة.