جامعتا الأزهر والأقصى بغزة تعلقان الدوام غدًا الخميس

غزة/سما/

أعلنت جامعتا الأزهر والأقصى في قطاع غزة اليوم الأربعاء، تعليق العمل الأكاديمي والإداري للطلبة والعاملين فيهما ليوم غدٍ الخميس، وتأجيل الامتحانات المقررة إلى موعد لاحق؛ بسبب الأحوال الجوية الباردة التي تضرب البلاد.

وأكدت جامعة الأزهر في بيان صحفي على أنّه "تؤجل امتحانات يوم الغد (الخميس) ليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 بنفس المواعيد".





في حين، قالت جامعة الأقصى في بيان صحفي إنّه تقرر "تأجيل الامتحانات (بكالوريوس- دراسات عليا) المُقرر عقدها يوم غدٍ الخميس إلى يوم الاثنين الموافق 31/01/2022م