"التنمية" تعلن تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، تفاصيل جديدة حول آلية اعتماد كشوفات صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت اليوم الأربعاء، إن الوزارة ترسل كل شهر الكشوفات كاملة (100 ألف أسرة) إلى اللجنة القطرية، التي تقوم بدورها بإرسالها للأمم المتحدة، دون تدخل من قبل الوزارة، أو ذكر الأسباب أو المعايير التي يتم من خلالها رفع الأسماء.

وذكرت أنه منذ أن أشرفت الأمم المتحدة على عملية توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، تم رفع عدد بسيط جداً من أسماء المستفيدين من المساعدة الشهرية، مشددةً على أنه لا يوجد إضافة أي أسماء جديدة حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بوفاة الزوج المنتفع، أوضحت الكحلوت، أن وزارة التنمية تقوم بشكل مباشر بوضع أرملته على قوائم المنتفعين بدلاً منه، لكن الأمر يحتاج الأمر لعدة شهور.

وأشارت إلى أن أي مواطن تواجهه مشكلة تتعلق بتحديث البيانات، كرقم الجوال أو رقم الكود، يمكنه التواصل على الرقم المجاني 1700277277 الخاص بالأمم المتحدة، لحل هذه الإشكالية، كونها الجهة التي تشرف على صرفها، والاتصال من الهواتف الثابتة وليس من المحمول.

وبينت الكحلوت، أن المنحة القطرية تبقى في حساب الأسرة المستفيدة منها لمدة 60 يومًا، لذلك لا يوجد أي خشية في حال تأخر وصول الرسائل لهذه الأسر.