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إصابة يسرا بفيروس كورونا

الأربعاء 26 يناير 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة يسرا بفيروس كورونا



وكالات / سما /

أعلن المنتج جمال العدل، إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد، وأنها تخضع للعزل المنزلي لحين تمام شفائها.

وتعد هذه المرة الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيبت به شهر ديسمبر 2020، وتعافت منه بعد فترة كبيرة.

وأعلنت الفنانة يسرا، مفاجأة لجمهورها وهي تقديمها برنامجًا تلفزيونيًا جديدًا يحمل اسم "كلام في الحب".

ونشرت يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برومو البرنامج وعلقت قائلة: "عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1.

وانهالت التعليقات على يسرا من الفنانين، منهم جومانا مراد، ريا أبي راشد، وعبير صبري، ونيشان، ونجلاء بدر، ورامي عاشور.

والجدير بالذكر، آخر أعمال يسرا هو مسلسل «حرب أهلية»، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم باسل الخياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، أروى جودة، وخالد حجاج.

وتشارك يسرا عن مشاركتها في دراما رمضان 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة»، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين، منهم غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين.

#فيروس كورونا #يسرا #العزل

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