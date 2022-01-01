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وفاتان و7550 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

الأربعاء 26 يناير 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان و7550 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل حالتي وفاة و7550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الصحة أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في جنين شمال الضفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802".

ولفتت الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445".

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