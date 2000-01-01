الإفراج عن أسير مقدسي والحكم على آخر بالسجن 12 شهرا

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي علي محمود من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة بعد قضاء سبع سنوات في سجون الاحتلال.

واستقبل الأسير من قبل ذويه وفعاليات مقدسية بعد الإفراج عنه.

من جهة ثانية، قضت محكمة احتلالية، اليوم الأربعاء، بسجن الشاب أمير عدنان الكركي لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

وأفادت مراسلتنا بأن سلطات الاحتلال أصدرت حكما بحق الشاب الكركي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالسجن 12 شهرا، ودفع غرامة مالية قيمتها 2000 شيقل.