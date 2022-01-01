مستوطنون يعتدون على راعيتي أغنام ويحتجزونهما في قرية كيسان شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على راعيتي أغنام واحتجزوهما، في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد غزال ، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، اعتدوا على راعيتي أغنام هما الشقيقتان فاطمة ونايفة محمد عبيات في الثلاثينيات من عمرهما، ورشقوهما بالحجارة، وإطلاق الكلاب عليهما وعلى أغنامهما، ثم تم احتجازهما لأكثر من ساعة.

وأضاف غزال، أن اعتداءات المستوطنين زادت خلال الفترة الأخيرة بحق رعاة الأغنام في قرية كيسان، بهدف تهجير المواطنين الذين يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رزق لهم، والاستيلاء على الأرض لأطماع استيطانية.