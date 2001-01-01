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"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية

الأربعاء 26 يناير 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية



وكالات / سما /

احتفل محرك البحث "غوغل"، بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني الـ 79، والذي يصادف يوم الأربعاء 26 يناير.

ولدت الفنانة متعددة المواهب سعاد حسني، والتي احترفت التمثيل وأجادت الغناء، وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض، في القاهرة سنة 1943، واشتهرت بلقب "سندريلا الشاشة العربية".

وانطلقت الفنانة الراحلة في عالم السينما وهي لا تزال في السادسة عشر من عمرها، وذلك من خلال فيلم "حسن ونعيمة".

وشاركت النجمة في 91 فيلما من أشهرها: مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو.

وكان آخر أعمال "السندريلا" فيلم "الراعي والنساء" والذي عرض عام 1991، وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.

توفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001، في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة، عن عمر ناهز 58 عاما.

#سندريلا #غوغل #الشاشة العربية #سعاد حسني

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