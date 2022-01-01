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بمراسم عسكرية.. الخليل تشيع جثمان القائد بدران جابر

الأربعاء 26 يناير 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمراسم عسكرية.. الخليل تشيع جثمان القائد بدران جابر



رام الله / سما /

شيعت جماهير محافظة الخليل، والمحافظات الفلسطينية، بمشاركة محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وقادة الاحهزة الامنية، جثمان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر، الى مثواه الاخير في مقبرة العائلة بمدينة الخليل.

وانطلق الموكب الجنائزي بمراسم عسكرية حيث قامت ثلة من قوى الامن بحمل جثمانه وبمشاركة زوجته "ام غسان"، ثم تم نقل الجثمان الى منزل العائلة قبل ان يتم نقله الى مسجد الحسين للصلاة عليه.

وتزامن تشييع جثمان القيادي المرحوم بدران جابر، جنازة العقيد المتقاعد من جهاز الامن الوقائي المرحوم عبد الحكيم ابو داوود ابو اسنينة. اضافة الى جنازة المقدم في جهاز المخابرات العامة المرحوم مروان عمران السلايمة.

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