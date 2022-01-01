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إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير الزبيدي إلى جهة مجهولة

الأربعاء 26 يناير 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير الزبيدي إلى جهة مجهولة



رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الأسير زكريا الزبيدي، من عزل سجن بئر السبع إلى جهة مجهولة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ الأسير زكريا الزبيدي كان متواجد داخل عزل سجن بئر السبع قبل انقطاع المعلومات عنه، بعد نقله إلى جهة مجهولة.

وحذر النادي من مغبة قيام إدارة سجون الاحتلال، بأي أعمال تعذيب في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يمر به الأسير الزبيدي.

يذكر أن الزنزانة التي كانت يحتجز بها الزبيدي تفتقد أدنى مقوّمات الحياة الإنسانية، إضافة إلى قيام إدارة السجون بحرمان الأسير من إدخالَ حاجياته من الملابس.

 
#السجون الاسرائيلية #نادي الأسير #زكريا الزبيدي

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