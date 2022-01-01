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رونالدو يُحدد المدرب المُفضل له لتدريب مانشستر يونايتد

الأربعاء 26 يناير 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يُحدد المدرب المُفضل له لتدريب مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أكدت التقارير بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوقع تغيراً فيما يتعلق بالدكة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الموسم القادم، وأنه يُفضل تواجد المدرب الإسباني لويس إنريكي على دكة بدلاء الشياطين الحُمر.

على الرغم من أن رالف رانجنيك خسر في مباراة واحدة مع مانشستر يونايتد، لكن من المعتقد على نطاق واسع بأنه سيتنحى جانباً في نهاية الموسم وسيتجه إلى دور استشاري.

ووفقاً لـ The Atheltic فإنه تم تحديد قائمة مختصرة من 4 أسماء ليصبح واحداً منهم هو المدير الفني التالي للريد ديفلز.

والمدربون الأربعة هم إريك تين هاج، موريسيو بوتشيتينو، جولين لوبيتيجي بالإضافة إلى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لكن يُعتقد بأن تين هاج و بوتشيتينو هما من يتصدران القائمة.

لكن وحسب صحيفة ميرور فإن النجم البرتغالي وصف المدرب لويس إنريكي بأنه الأنسب لهذا التحدي، وذلك بعد إقالة أولي جونار سولشاير، ومن الواضح أن رونالدو لا يزال يمتلك نفس الرأي ويحب رؤية مدرب برشلونة السابق في يونايتد.

ومع ذلك قد تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر مع إدارة النادي والتي تميل إلى المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو وحتى لاعب خط الوسط فان دي بيك والذي يتمنى وصول تين هاج مدربه السابق في أياكس في الصيف لإحياء مسيرته في إنجلترا.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #لويس إنريكي

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