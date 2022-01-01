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ليفاندوفسكي يُبعد محمد صلاح عن حلم الحذاء الذهبي

الأربعاء 26 يناير 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يُبعد محمد صلاح عن حلم الحذاء الذهبي



وكالات / سما /

يسعى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، للحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.

صاحب الـ33 عاما نجح الموسم الماضي في حمل الحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته بعد تحقيقه رقما قياسيا بتسجيل 41 هدفا في الدوري الألماني.

وبدأ ليفاندوفسكي الموسم الحالي بكل قوة، محرزا حتى الآن 23 هدفا في البوندسليجا، أكثر من أي لاعب آخر في كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وحصد ليفاندوفسكي 46 نقطة وضعته في صدارة السباق نحو الحذاء الذهبي الأوروبي، رغم تأخره تهديفيا عن النرويجي أوهي أومويجوانفو، الذي سجل 27 هدفا بقميصي مولده النرويجي والنجم الأحمر الصربي.

لكن المهاجم البولندي استفاد من حصد نقطتين مقابل كل هدف يسجله أي لاعب في الدوريات الـ5 الكبرى، فيما يحتسب الهدف في الدوريين النرويجي والصربي بـ1.5 نقطة، ليحصل أومويجوانفو على 40.5 نقطة.

ويأتي نرويجي آخر في المرتبة الثالثة، وهو توماس أولسن، لاعب ليليستورم، الذي أحرز 26 هدفا منحته 39 نقطة.

ويحتل التشيكي باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، المركز الرابع برصيد 18 هدفا و36 نقطة، متقدما على 3 لاعبين أحرزوا 17 هدفا (34 نقطة)، وهم تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا).

ويظهر لاعب نرويجي ثالث في المركز الثامن، وهو فيتون بيريشا، لاعب فايكينج، الذي أحرز 22 هدفا برصيد 33 نقطة.

ويتساوى النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إذ سجل كل منهما 16 هدفا، ليحصدا 32 نقطة.

وسيحتاج صلاح لمعجزة في طريقه نحو حلم الحذاء الذهبي الأوروبي الأول، في ظل تأخره عن عرش ليفاندوفسكي بفارق كبير.

 
#ليفاندوفسكي #الحذاء الذهبي #محمد صلاح #ليفربول #بايرن ميونخ

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