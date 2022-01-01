راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد

رام الله / سما /

كشف مدير موقع "طقس فلسطين" أيمن المصري، اليوم الأربعاءـ تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد.

وقال المصري في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "منخفض جوي عميق وقطبي سيؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة وبدأ تأثيره المناطق الشمالية في هذه اللحظات، فالأمطار بدأت تتساقط في المناطق الشمالية من فلسطين، ونتوقع امتداد الأمطار من اليوم حتى يوم السبت".

وأضاف: "نتوقع مع عصر هذا اليوم انتشار الأمطار في كافة المناطق الفلسطينية بمشيئة الله، ونتوقع بأن تكون الأمطار ممتازة، ونتوقع كذلك تساقط الثلوج على الجبال الفلسطينية اعتباراً من ساعات المساء لهذا اليوم".

وتابع: "يوم الجمعة ستكون الأمطار حاضرة بقوة في كافة المناطق الفلسطينية الشمالية وبما في ذلك وسط وجنوب قطاع غزة، والأمطار لن تتوقف قبل يوم الأحد، والحالة المطرية قوية جداً وممتازة جداً".

وأكمل: "بسبب الحالة المطرية "القوية جداً حسب التوقع" ننوه إلى ضرورة وضع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع مع منسوب المياه".