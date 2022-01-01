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الأمطار ستكون حاضرة بقوة..

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد

الأربعاء 26 يناير 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد



رام الله / سما /

كشف مدير موقع "طقس فلسطين" أيمن المصري، اليوم الأربعاءـ تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد.

وقال المصري في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "منخفض جوي عميق وقطبي سيؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة وبدأ تأثيره المناطق الشمالية في هذه اللحظات، فالأمطار بدأت تتساقط في المناطق الشمالية من فلسطين، ونتوقع امتداد الأمطار من اليوم حتى يوم السبت".

وأضاف: "نتوقع مع عصر هذا اليوم انتشار الأمطار في كافة المناطق الفلسطينية بمشيئة الله، ونتوقع بأن تكون الأمطار ممتازة، ونتوقع كذلك تساقط الثلوج على الجبال الفلسطينية اعتباراً من ساعات المساء لهذا اليوم".

وتابع: "يوم الجمعة ستكون الأمطار حاضرة بقوة في كافة المناطق الفلسطينية الشمالية وبما في ذلك وسط وجنوب قطاع غزة، والأمطار لن تتوقف قبل يوم الأحد، والحالة المطرية قوية جداً وممتازة جداً".

وأكمل: "بسبب الحالة المطرية "القوية جداً حسب التوقع" ننوه إلى ضرورة وضع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع مع منسوب المياه".

#المنخفض الجوي #المنخفض القطبي #الأمطار

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