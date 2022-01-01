برشلونة يتوصل إلى اتفاق لخطف النجم المطلوب في ريال مدريد

وكالات / سما /

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، فرانك كيسي، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت شبكة فوتبول إيطاليا أن البارسا اتفق على البنود الشخصية مع كيسي، لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان في شهر يونيو المقبل.

ويتفوق البارسا بذلك على باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومواطنيه ليفربول وأرسنال في الصراع على ضم اللاعب الذي كان يريد الميرينجي ضمه ليكون بديلاً للبرازيلي كاسيميرو.

وأفادت الشبكة بوجود اتفاق شفهي بين برشلونة ووكيل كيسي، المتواجد حالياً في الكاميرون، للمشاركة في بطولة الأمم الافريقية مع منتخب ساحل العاجل، ما يجعله غير قادر على توقيع أي عقد مع البارسا حالياً.

ويحق لكيسي التوقيع لأي فريق الآن، لدخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده، بعدما رفض تجديد عقده مع ميلان لرفض النادي منحه راتباً سنوياً يتخطى حاجز ثمانية ملايين يورو عن كل موسم.

وأغلق وكيل اللاعب الإيفواري باب رحيله إلى توتنهام في يناير الجاري، حيث كان الميلان يمني النفس بالحصول على بعض الأموال نظير بيعه.