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اللاعب خالد النبريص ينضم لصفوف الإسماعيلي المصري

الأربعاء 26 يناير 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب خالد النبريص ينضم لصفوف الإسماعيلي المصري



غزة / سما /

وقع اللاعب الغزي خالد النبريص، على عقد انتقاله لنادي الإسماعيلي المصري لمدة 4 مواسم ونصف.

واستطاع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي في خطف الموهبة الملفتة لأنظار في الملاعب الغزية والمتألق برفقة فريق اتحاد خان يونس.

ويعتبر النبريص البالغ من العمر 19 عامًا أحد أبرز المهاجمين، وذلك بعد نجاحه مع المنتخب الفلسطيني الأولمبي، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة مع فريقه اتحاد خان يونس في الموسم الماضي، وهو أصغر لاعب يتوج بهذا اللقب.

يشار إلى أن مجلس إدارة الإسماعيلي أجلَ الإعلان عن الصفقة حدادًا على وفاة رأفت عبد العظيم رئيس النادي الأسبق.

يُعد الإسماعيلي أحد أعرق الأندية المصرية والعربية بتحقيقه 7 ألقاب مختلفة أبرزها تحقيقه للقب دوري أبطال افريقيا موسم 1969 كأول فريق عربي.

وخالد النبريص هو خامس صفقات الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع كل من البوليفي كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل، الأرجنتيني دييجو فيرناندو.

#خالد النبريص #الإسماعيلي #الإسماعيلي المصري #اتحاد خان يونس #المنتخب الأولمبي

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