فيديو.. (3) تعادلات في دوري الممتازة والأولى

غزة / سما /

تقاسم فريقي انخاد بيت حانون والهلال نقطتي التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق بلال شعت في الدقيقة (60), قبل أن يعدل عاهد أبو مراحيل النتيجة لبيت حانون في الدقيقة (75).

وبهذا التعادل رفع اتحاد بيت حانون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع, فيما رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

دوري الدرجة الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى, تعادل المجمع الإسلامي مع خدمات النصيرات (1-1) في المبارة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

ورفع التعادل رصيد خدمات النصيرات إلى 15 نقطة في المركز الثاني أمام المجمع الإسلامي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة ثانية تعادل التفاح مع بيت حانون الأهلي بدون أهداف ليرفغ الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير فيما رفع الأخير إلى 9 نقاط في المركز السادس.