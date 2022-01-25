المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 25/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (355) شاحنة

استيراد عدد 344 شاحنة

تصدير عدد 11 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 111 شاحنة

تصدير شاحنتين

كميات البترول الواردة:

استيراد 19 شاحنة سولار

استيراد 3 شاحنات بنزين

استيراد 16 شاحنة غاز طهي

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 503 مسافراً من الجانب الفلسطيني

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 528 مسافر قادمين من الجانب المصري