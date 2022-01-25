المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 25/1/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (355) شاحنة
استيراد عدد 344 شاحنة
تصدير عدد 11 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 111 شاحنة
تصدير شاحنتين
كميات البترول الواردة:
استيراد 19 شاحنة سولار
استيراد 3 شاحنات بنزين
استيراد 16 شاحنة غاز طهي
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 503 مسافراً من الجانب الفلسطيني
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 528 مسافر قادمين من الجانب المصري