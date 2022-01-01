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صبيح: خلال 24 ساعة سنوجه دعوات للفصائل كافة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

الأربعاء 26 يناير 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صبيح: خلال 24 ساعة سنوجه دعوات للفصائل كافة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي



رام الله / سما /

 أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، أن المجلس سيرسل دعوات الى جميع الأعضاء خلال الـ24 ساعة المقبلة، والذي يبلغ عددهم 141 عضوا، للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر انطلاقه في السدس من شباط المقبل.

وأوضح صبيح في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الأربعاء، انه سيتم ارسال الدعوات إلى جميع الفصائل، وذلك بحسب القانون، حيث أن المجلس المركزي والوطني للجميع، ويتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن شعبنا الفلسطيني.

وفيما يتعلق بأعمال المجلس المركزي، أكد أنه تم الاتفاق بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس على مشروع جدول أعمال، على أن يقر من قبل المجلس. حيث أن هناك قضايا سياسية كثيرة ويدور الحوار بين الفصائل للتوافق على موقف واحد داخل المجلس المركزي في قضايا القدس والأسرى والانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان والتحرك السياسي وتقارير اللجنة التنفيذية.

وأضاف: “سيكون هناك انتخابات لملء الفراغات، اما في اللجنة التنفيذية او المجلس الوطني وسيتفق الاعضاء على آلية ترتيب هذه البنود على جدول الاعمال.

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