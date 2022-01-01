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الدفاع المدني بغزة يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض

الأربعاء 26 يناير 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض



غزة/ سما /

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني حالة الطوارئ داخل الطواقم العاملة في الميدان، واستعداها التام للتعامل مع المنخفض ضمن إمكانياتها المتاحة.

وطالب الرائد محمود بصل المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر المكتب الإعلامي وعبر القنوات الرسمية لدى جهاز الدفاع المدني.

ودعا بصل إلى ضرورة الالتزام داخل البيوت حين بدء المنخفض حتى لا تحدث أي حالات إصابات "لا قدر الله"، منوهاً إلى ضرورة انتباه المواطنين إلى ضرورة وجود تيار هواء داخل البيت حين استخدام المدفأة أو إشعال "الفحم".

وحث بصل المواطنين بضرورة أن يكونوا شركاء مع جهاز الدفاع المدني، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها من قبل المواطنين من أجل التخفيف عن كاهل الدفاع المدني منها ملأ الخزانات بالمياه حتى لا تتطاير، وتثبيت الألواح المعدنية وغيرها من الإجراءات.

وحذر من خطورة خروج المواطنين خلال بدء المنخفض إلى أعلى المنازل ليقوموا بإصلاح الألواح المعدنية، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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