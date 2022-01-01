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مستوطنون يعتدون على عائلة ويعربدون في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

الأربعاء 26 يناير 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عائلة واستهدفوا مركبات المواطنين في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن احمد غزال، وأصابوا عددا من أفرادها بحروق بالوجه، جراء رشهم بغاز الفلفل.

واضاف ان الاحتلال أعاد اغلاق بوابة "شافي شمرون" وسط انتشار مكثف للمستوطنين في المنطقة، الذي يستهدفون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون في الطريق.

يذكر ان قوات الاحتلال لا تزال تغلق بوابة "شافي شمرون" التي تعتبر منفذا رئيسا للمواطنين الذين يتنقلون بين جنين ونابلس، وذلك عقب مقتل احد المستوطنين منتصف كانون الاول الماضي بالقرب من اراضي برقة شمال غرب نابلس.

#مستوطنون #نابلس #سبسطية

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