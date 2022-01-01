لا وفيات .. 1250 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2930 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 196578 إصابة بينها 5456 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189378 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1744.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 578665.