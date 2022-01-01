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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 26 يناير 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وموظفين في حكومة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى بأعداد كبيرة برفقة حاخامات، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته خصوصًا في المنطقة الشرقية منه، قرب مصلى باب الرحمة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

#المسجد الأقصى #اعتداءات المستوطنين #القدس

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