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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 26 يناير 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":  

- بايدن: الغزو الروسي على اوكرانيا ستكون عواقبه وخيمة وسندرس فرض عقوبات

- موسكو تنفي انها تريد فتح الحرب على اوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر  

- اسرائيل تقف بعيدا عن التوتر الروسي الأمريكي  

- بمساعدة الحوثيين في الخليج.. ايران ترسل رسائل للدول العظمى التي تفاوضها على اتفاق ايران نووي جديد  

- نائب الوزير يئير جولان من ميرتس يكتب: مجموعة من المهووسين دينيا والمتطرفين يريدون ضم ملايين الفلسطينيين لإسرائيل وعلينا ان نمنع الكارثة بالانفصال عنهم  

"يديعوت احرونوت":  

- طوارئ الثلوج: العاصفة "الفيس" بطريقها الى البلاد  

- 900 مريض في المستشفيات بوضع صعب  

- الادانة الثانية لرئيس حزب شاس  

- استعدادا للحرب على أوكرانيا.. 8500 جندي أميركي على اهبة الاستعداد  

- اسرائيلي خدم بالجيش يخدم الآن في جيش اوكرانيا  

- زيارة رسمية لرئيس اسرائيل للإمارات  

- العام الماضي سرقت 12000 مركبة

"معاريف":  

- المستشفيات تقترب من الحد الاقصى لاستيعاب المرضى ومدراء المستشفيات يحذرون من انهيار الطواقم الطبية  

- نتنياهو يتهم حكومة بينت بالاستهتار بحياة سكان اسرائيل بسبب الغاء الحجر الصحي للأولاد  

- بينت: نتنياهو يبث الهستيريا  

- يوميا: تسجيل 35 الى 40 حالة وفاة من كورونا  

- للمرة الثانية ادانة رئيس حزب شاس آرييه درعي بتهمة التهرب من الضرائب وسيحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية 180 الف شاقل  

- عضو الكنيست يوأب جلنت من الليكود: اذا خسرنا النقب والجليل سنخسر تل ابيب والقدس  

- حدث تاريخي: الرئيس الإسرائيلي سيزور الامارات بدعوة من ولي العهد  

- قلق في اسرائيل من الحرب في اوكرانيا لان ذلك من شأنه التغطية على اتفاق نووي مع ايران

#الصحف الإسرائيلية

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