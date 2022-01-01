أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":

- بايدن: الغزو الروسي على اوكرانيا ستكون عواقبه وخيمة وسندرس فرض عقوبات

- موسكو تنفي انها تريد فتح الحرب على اوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر

- اسرائيل تقف بعيدا عن التوتر الروسي الأمريكي

- بمساعدة الحوثيين في الخليج.. ايران ترسل رسائل للدول العظمى التي تفاوضها على اتفاق ايران نووي جديد

- نائب الوزير يئير جولان من ميرتس يكتب: مجموعة من المهووسين دينيا والمتطرفين يريدون ضم ملايين الفلسطينيين لإسرائيل وعلينا ان نمنع الكارثة بالانفصال عنهم

"يديعوت احرونوت":

- طوارئ الثلوج: العاصفة "الفيس" بطريقها الى البلاد

- 900 مريض في المستشفيات بوضع صعب

- الادانة الثانية لرئيس حزب شاس

- استعدادا للحرب على أوكرانيا.. 8500 جندي أميركي على اهبة الاستعداد

- اسرائيلي خدم بالجيش يخدم الآن في جيش اوكرانيا

- زيارة رسمية لرئيس اسرائيل للإمارات

- العام الماضي سرقت 12000 مركبة

"معاريف":

- المستشفيات تقترب من الحد الاقصى لاستيعاب المرضى ومدراء المستشفيات يحذرون من انهيار الطواقم الطبية

- نتنياهو يتهم حكومة بينت بالاستهتار بحياة سكان اسرائيل بسبب الغاء الحجر الصحي للأولاد

- بينت: نتنياهو يبث الهستيريا

- يوميا: تسجيل 35 الى 40 حالة وفاة من كورونا

- للمرة الثانية ادانة رئيس حزب شاس آرييه درعي بتهمة التهرب من الضرائب وسيحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية 180 الف شاقل

- عضو الكنيست يوأب جلنت من الليكود: اذا خسرنا النقب والجليل سنخسر تل ابيب والقدس

- حدث تاريخي: الرئيس الإسرائيلي سيزور الامارات بدعوة من ولي العهد

- قلق في اسرائيل من الحرب في اوكرانيا لان ذلك من شأنه التغطية على اتفاق نووي مع ايران