أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
"هآرتس":
- بايدن: الغزو الروسي على اوكرانيا ستكون عواقبه وخيمة وسندرس فرض عقوبات
- موسكو تنفي انها تريد فتح الحرب على اوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر
- اسرائيل تقف بعيدا عن التوتر الروسي الأمريكي
- بمساعدة الحوثيين في الخليج.. ايران ترسل رسائل للدول العظمى التي تفاوضها على اتفاق ايران نووي جديد
- نائب الوزير يئير جولان من ميرتس يكتب: مجموعة من المهووسين دينيا والمتطرفين يريدون ضم ملايين الفلسطينيين لإسرائيل وعلينا ان نمنع الكارثة بالانفصال عنهم
"يديعوت احرونوت":
- طوارئ الثلوج: العاصفة "الفيس" بطريقها الى البلاد
- 900 مريض في المستشفيات بوضع صعب
- الادانة الثانية لرئيس حزب شاس
- استعدادا للحرب على أوكرانيا.. 8500 جندي أميركي على اهبة الاستعداد
- اسرائيلي خدم بالجيش يخدم الآن في جيش اوكرانيا
- زيارة رسمية لرئيس اسرائيل للإمارات
- العام الماضي سرقت 12000 مركبة
"معاريف":
- المستشفيات تقترب من الحد الاقصى لاستيعاب المرضى ومدراء المستشفيات يحذرون من انهيار الطواقم الطبية
- نتنياهو يتهم حكومة بينت بالاستهتار بحياة سكان اسرائيل بسبب الغاء الحجر الصحي للأولاد
- بينت: نتنياهو يبث الهستيريا
- يوميا: تسجيل 35 الى 40 حالة وفاة من كورونا
- للمرة الثانية ادانة رئيس حزب شاس آرييه درعي بتهمة التهرب من الضرائب وسيحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية 180 الف شاقل
- عضو الكنيست يوأب جلنت من الليكود: اذا خسرنا النقب والجليل سنخسر تل ابيب والقدس
- حدث تاريخي: الرئيس الإسرائيلي سيزور الامارات بدعوة من ولي العهد
- قلق في اسرائيل من الحرب في اوكرانيا لان ذلك من شأنه التغطية على اتفاق نووي مع ايران