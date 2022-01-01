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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في محافظة رام الله

الأربعاء 26 يناير 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أمين بوشناق، ومحمد الأحمد وكلاهما من محافظة جنين، أثناء مرورهما على حاجز طيار نصبته غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عبد الله البرغوثي من قرية عابود، عقب دهم منزله وتفتيشه، والأسير المحرر محمد علقم من مخيم قلنديا، أثناء تواجده في منزل أحد أقاربه في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

كما اقتحمت تلك القوات بلدتي بيت لقيا غربا، وبيت ريما شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

#الاحتلال #رام الله

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